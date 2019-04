Oreste Teodorescu reactioneaza dupa ce Realitatea TV a intrat in faliment , in urma deciziei instantei de a respinge planul de reorganizare.

"Ce ai facut Gusa? Ai cantat tri li li si tri lili hai sa moara Kovesi degeaba? Ne-ai dat afara pe toti care deranjam Ciuma Rosie mergand pe mana lui Ghita fugarul care te-a vrajit ca te scoate el din insolventa si acum te-ai trezit in curul gol! Nici geostrategia nu mai e ce a fost...

Gusa: De astazi Realitatea Media este in faliment. A fost o lovitura de baros", a scris Oreste pe Facebook.

"Bravo Kuzmin, ai infrant! Tri li li li ai pierdut licentiliiii

Curtea de Apel Bucuresti a dispus luni, 1 aprilie 2019, printr-o decizie bomba, ca societatea Realitatea Media sa intre in faliment. Concret, judecatorii Sectiei a VI-a civila a Curtii de Apel Bucuresti au decis irevocabil infirmarea planului de reorganizare propus de Realitatea Media SA, societate care administreaza postul de televiziune Realitatea TV si a trimis cauza judecatorului sindic in vederea intrarii in faliment a societatii Realitatea Media", a mai scrie el intr-o alta postare.