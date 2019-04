Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat finantarea a patru proiecte majore in Romania - „Retea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti”, „ Imbunatatirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, „Protectia si Reabilitarea zonei costiere - Faza a II-a” si „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Timis.”





"Toate aceste proiecte sunt parte a Programului Operational „Infrastructura Mare” si urmeaza sa imbunatateasca transportul public din Bucuresti, sa protejeze litoralul Marii Negre si sa asigure o mai buna aprovizionarea cu apa si un sistem extins de canalizare in judetul Timis.

Drumuri si conexiuni urbane imbunatatite in Bucuresti:



„Retea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti”, - Proiectul vine sa ofere solutia in ceea ce priveste capacitatea limitata a actualului inel de autostrada din jurul Bucurestiului prin modernizarea catorva portiuni cu cate 2 benzi pe sens a acestei sosele, precum si construirea legaturilor Domnesti-DJ602, Oltenita-DN4, Berceni-DJ401 si Mogosoaia-DN1A. Proiectul prevede, de asemenea, construirea a 51 de km a noii Autostrazi de Centura Sud a Bucurestiului. Proiectul va fluidiza traficul din capitala Romaniei, urmand a fi finantat cu peste 1 miliard de euro de catre UE, iar costul eligibil total al proiectului major este de 1, 2 miliarde de euro.



„ Imbunatatirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, - Proiectul prevede interventii tehnice si lucrari pe linia de metrou M2, achizitia de garnituri de metrou si reconstruirea substructurii sinelor, precum si a infrastructurii electrice si sanitare de-a lungul liniei subterane de 19 km a metroului. Astfel, navetistii si calatorii vor beneficia de calatorii mai sigure si mai rapide. Proiectul va fi finantat cu aproape 100 de milioane de euro prin politica de coeziune, iar costul eligibil total este de aproape 115 milioane de euro.



Protejarea mediului si asigurarea calitatii apei



„Protectia si Reabilitarea zonei costiere - Faza a II-a”, - Proiectul prevede interventii la plaje, lucrari de consolidare si construirea unor ziduri de sustinere, lucrari de dragaj si acoperirea cu nisip suplimentar a plajelor. Obiectivul principal al proiectului este adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea si controlul riscului de eroziune costiera de-a lungul litoralului romanesc al Marii Negre, in special in zona judetului Constanta. Proiectul va fi finantat cu peste 600 de milioane de euro de catre UE.

- Proiectul prevede interventii la plaje, lucrari de consolidare si construirea unor ziduri de sustinere, lucrari de dragaj si acoperirea cu nisip suplimentar a plajelor. Obiectivul principal al proiectului este adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea si controlul riscului de eroziune costiera de-a lungul litoralului romanesc al Marii Negre, in special in zona judetului Constanta. Proiectul va fi finantat cu peste 600 de milioane de euro de catre UE.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Timis” vizeaza dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa si de epurare a apelor uzate in judetul Timis. Peste 380.000 de persoane vor avea acces la apa potabila de mai buna calitate. Proiectul primeste finantare europeana de peste 135 de milioane de catre euro, iar costul eligibil total pentru acest proiect major este de aproape 160 de milioane de euro.

Cele 4 proiecte majore aprobate astazi pentru Romania fac parte dintr-un pachet de 25 de proiecte mari de infrastructura care urmeaza sa fie implementate in 10 state membre: Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia si Romania.

«Aceste proiecte majore sunt exemple ale modului in care UE actioneaza pentru a imbunatati viata de zi cu zi a cetatenilor. In actuala perioada bugetara – 2014 – 2020, la nivelul UE am aprobat 257 de proiecte majore in valoare de peste 30 miliarde euro din fonduri UE. Cred ca putem considera aceste proiecte ca fiind ambasadorii Politicii de coeziune si sunt mandra de fiecare dintre ele», a declarat comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu.

Aceste proiecte insumeaza o finantare din partea UE de peste 4 miliarde de euro pentru mai multe domenii: sanatate, transport, cercetare, tehnologie digitala, mediu si energie", se arata inttr-un comunicat.