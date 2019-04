Artistul Dan Bittman a declarat in cadrul emisiunii Romania 9 moderata de Ionut Cristache ca este de parere ca artistii, filosofii si oamenii de cultura nu ar trebui sa se implice in politica in felul in care o fac.



"Eu am o parere si anume ca artistii si filosofii si oamenii de cultura nu cred ca e locul lor aici si nu cred ca ar trebui sa se implice in politica in felul in care o fac. Imi pare rau, dar nu sunt de acord cu treaba asta! Ii respect, vreau sa fie foarte clar. De la Tudor Chirila la Gabriel Liiceanu, de la Andrei Plesu la cine vreti dumneavoastra... la Victor Rebengiuc. Actori uriasi. Oana Pellea imi e prietena. Ii respect adanc pentru tot ceeea ce au facut pentru Romania, pentru muzica, literatura, filozofie. E incontestabil, dar atat. Ce cautati? Sa ce? Credeti ca asa se schimba Romania? Nu, nu! Romania se schimba cand ai un plan. Un plan, un fir rosu pe care nu-l avem de 30 de ani. Nu s-a laudat presedintele nostru ca aduce firul rosu de la Munchen? Unde e?! E cea mai mare deceptie a mea", a spus Bittman la TVR, citat de stiripesurse.ro.

