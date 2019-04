Fostul premier Adrian Nastase sustine ca presedintele Iohannis a renuntat la referendumul pentru care primise anterior acordul Parlamentului si va propune un alt referendum pe o tema pentru care va merge la Parlament pentru obtinerea unui aviz, ce va fi cuprins intr-o alta hotarare a Parlamentului.



"Presedintele Johannis propune, de fiecare data, o lectura proprie a Constitutiei.

In ceea ce priveste organizarea unui referendum, pentru care s-a consultat cu Parlamentul, in urma cu doi ani, anunta acum ca se va 'reconsulta' cu acesta pentru a decide o noua tema de interes national. In realitate, Johannis, a renuntat la referendumul pentru care primise anterior acordul Parlamentului si va propune un ALT referendum pe o tema pentru care va merge la Parlament pentru obtinerea unui aviz, ce va fi cuprins intr-o ALTA hotarare a Parlamentului.

In ceea ce priveste stabilirea datei referendumului in aceeasi zi cu alegerile euro-parlamentare, Decizia recenta a CCR este clara. Presedintele are competenta constitutionala exclusiva in stabilirea datei. El putea sa decida, spre exemplu, organizarea referendumului in ziua de Craciun. Dar nu, el a stabilit ca se va organiza referendumul (indiferent de tema) in ziua in care vor avea loc alegerile euro-parlamentare (stim de ce). Este clar pentru oricine ca cele doua voturi sunt independente – campanii diferite, teme diferite, etc. In aceste conditii, de ce ar trebui ca voturile sa aiba loc in aceleasi sectii? Pentru economii? Economie ar fi daca Johannis ar renunta la aceasta 'jucarie' pentru campania sa de candidat la prezidentiale. Nu exista prevederi constitutionale sau decizii ale CCR pentru organizarea voturilor in aceeasi sectie. O ordonanta de urgenta ar putea sa decida desfasurarea separata a celor doua voturi pentru a evita confuzia, inclusiv in ceea ce priveste conditiile de cvorum.

A fost amuzant presedintele si cand 'a avertizat guvernul sa nu dea ordonante de urgenta' pana cand nu organizeaza el 'reconsultarea' cu parlamentul pe o tema pe care nu o stim inca si pana cand nu va organiza el referendumul. Nu ne-a spus, insa, in baza caror prerogative constitutionale a formulat aceasta 'avertizare'.", a scris Nastase pe blog.