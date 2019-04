Deputatul USR, Claudiu Nasui, spune ca, potrivit executiei bugetare, cheltuielile in primele doua luni din 2019 cresc fata de anul trecut cu peste 4,1 miliarde lei.



"A aparut executia bugetara pe primele doua luni. Ce se intampla cu banii nostri? Cine pierde si, mai ales, cine castiga?

Cheltuielile totale cresc din nou, raportat la aceeasi perioada a lui 2018, cu peste 4,1 miliarde de lei. Cea mai mare problema pe care deja o stim cu totii: statul a cheltuit 85% din veniturile sale fiscale pe salarii, pensii si asistenta sociala.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 25%, asistenta sociala (inclusiv pensii) a crescut cu 18%. Sumele platite pe dobanzi sunt cu 15% mai mari decat anul trecut. Ce e si mai trist este ca acesta e doar inceputul: la ritmul de indatorare al statului, sigur vom ajunge la procente si mai mari, in special la capitolul dobanzi.

Falsul guvern pro-european a mai dat un rateu de inceput de an: fondurile europene au scazut cu 22%, ca doar Romania nu are nevoie de bani europeni cand poate face parteneriate public-private. Partidul Social Democrat a mai echilibrat si din alta categorie cheltuielile crescute pe salarii si dobanzi: investitiile s-au dus si ele in jos cu aproape 57%.

O sa se laude ca deficitul este mai mic acum decat a fost anul trecut. Corect. Ce nu ne vor spune este ca anul trecut a fost un deficit foarte mare pentru ca s-a facut o plata pentru armament de la ministerul apararii de 2.34 de miliarde de lei. Plata aceea este, insa, exceptionala. Deci daca vrem sa ne uitam la deficit de pe baze comparabile, trebuie sa o decontam din deficitul de anul trecut. Daca facem asta, vedem ca de fapt am avut o crestere semnificativa a deficitului.

Concluzia executiei bugetare pe primele doua luni este clara. Statul ne ia mai multi bani, investeste mai putin, dar plateste mai multe salarii. Daca asa va arata si restul anului, atunci strategia guvernarii este clara: „Dupa noi, potopul", a scris Claudiu Nasui pe Facebook.