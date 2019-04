Maria Grapini vine cu o replica dupa ultima gafa, cand a scris Letitia in loc de Letonia pe retelele de socializare.



"A inceput campania, s-au intensificat mizeriile! Dupa 30 de ani nu am ajuns la o societate care sa doreasca o scara corecta a valorilor. Multumesc romanilor care au inteles importanta acestui lucru.

Cred ca romanii care tin la tara,vor analiza candidatii din doua perspective:

1) Ce-a facut candidatul in profesia lui inainte de a face politica?

2) Ce-a facut in mandatul (mandatele) de europarlamentar

La primul punct-multi stiu, eu am fost pana in 2012 om de afaceri, fara incidente cu statul, fara contracte cu statul si am dezvoltat afacerea (trei firme de productie) care traieste si acum.

Am infiintat mai multe ONG-uri care sunt active si acum; am facut mentorat, mecenat si multe proiecte culturale, sociale, educationale.

2) Ca europarlamentar-se pot vedea rezultatele muncii mele in Raportul de activitate (cca450 pag) dar si pe paginile oficiale ale Parlamentului.

Spun doar ca: am peste 4000 de amendamente la legislatia europeana (sunt pe primul loc intre cei 32 de romani) am cca 600 de luari de cuvant, interpelari scrise cca 500.

Am facut multe actiuni de promovare a Romaniei in Parlamentul european.

Am aparat interesele romanilor, oriunde se afla si interesele Romaniei.

Am primit multe premii in tara si strainatate, anul acesta primind premiul anului,ca Membru al Parlamentului European si in tara premiul „Femei care schimba Romania”.

Doresc sa multumesc tuturor asociatiilor care mi-a acordat premii si cate au apreciat munca mea”, a comentat", a spus Maria Grapini, potrivit capital.ro.

Letitia in loc de Letonia?

Maria Grapini a inventat marti, pe retelele de socializare o noua tara "Letitia", cel mai probabil dorind sa scrie Letonia: "Cativa eurodeputati inimosi din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letitia, discuta cum sa salveze transportul international pentru tarile din est", a scris ea, potrivit digi24.ro.