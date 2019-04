O noua analiza de sange prin care se pot detecta pana la 90% dintre cazurile de endometrioza a fost dezvoltata de oameni de stiinta din Marea Britanie, relateaza marti Press Association.



Analiza simpla permite identificarea anumitor fragmente de ADN prezente in sange, femeile putand evita astfel laparoscopia, o investigatie chirugicala necesara pentru diagnosticarea acestei afectiuni.

Endometrioza poate fi extrem de dureroasa si, potrivit estimarilor, in Marea Britanie afecteaza circa 1,5 milioane de femei.

Conform organizatiei Endometriosis UK, poate dura, in medie, 7,5 ani pana la stabilirea diagnosticului dupa aparitia primelor simptome. Specialistii spera sa grabeasca acest proces prin intermediul unei analize de sange, rezultatele de laborator fiind disponibile in doar cateva zile, scrie Agerpres.

Dezvoltat de MDNA Life Sciences si experti de la Universitatea Oxford, testul va deveni disponibil initial in regim privat in urmatoarele noua luni, la pretul de aproximativ 250 de lire. Exista sperante ca femeile din Marea Britanie sa poata intra in posesia acestuia si prin intermediul Serviciului National de Sanatate (NHS), in viitorul nu foarte indepartat.

Numita ''Mitomic Endometriosis Test'', analiza dezvoltata in laboratorul MDNA din Newcastle identifica indicatori biologici ai endometriozei prezenti in sange prin examinarea atenta a mutatiilor din ADN-ul mitocondrial.

Un studiu publicat in jurnalul Biomarkers in Medicine a descoperit ca acesti indicatori biologici recent descoperiti pot detecta cu acuratete endometrioza in esantioanele de sange in pana la noua din zece cazuri, chiar si in primele stadii ale afectiunii.

MDNA Life Sciences lucreaza la dezvoltarea unui pachet de analize pentru a oferi posibilitatea laboratoarelor clinice din Marea Britanie si din alte tari de a realiza aceasta analiza.

Compania a dezvoltat anterior o analiza de sange pentru cancerul de prostata si intentioneaza sa lanseze teste pentru depistarea cancerului ovarian si a celui pancreatic, in cursul anului viitor, noteaza Press Association. Alte analize, pentru cancerul pulmonar, hepatic si de stomac ar putea fi lansate in anul 2021.

Endometrioza este o afectiune caracterizata de cresterea tesutului prezent in mod normal in interiorul uterului in afara acestuia. Aceasta este a doua cel mai frecvent intalnita afectiune ginecologica, dupa fibroame, si poate afecta fertilitatea.