Trezorierul Partidului Social Democrat Mircea Draghici a fost pus sub acuzare de DNA pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie.



Potrivit unui comunicat al DNA, in calitate de trezorier al PSD, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand partidului, Mircea Draghici, care are calitatea de suspect in dosar, si-ar fi insusit suma de 380.000 euro prin incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, avand un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenita din subventii in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata partiala in proportie de peste 2/3 a unui imobil.

Mircea Draghici a fost marti la DNA, pentru a-i fi aduse la cunostinta invinuirile. La iesirea de la audieri, trezorierul PSD a evitat sa spuna daca a fost pus sub acuzare in acest dosar, afirmand insa ca i se pare "mult exagerat sa fii pus sub acuzarea pentru ca nu ai respectat o lege pe care tu ai facut-o in Parlament", scrie hotnews.ro.

"Sa fii pus sub acuzarea pentru ca nu ai respectat o lege pe care tu ai facut-o in Parlament si esti cel mai indreptatit sa stii spiritul si litera acestei legi mi se pare mult exagerat si cred cumva ca are legatura cu coordonarea campaniei, ca suntem in buza campaniei. De fiecare data cand a urmat o campanie electorala, am fost chemat la DNA", a declarat Draghici, intrebat de jurnalisti daca a fost pus sub acuzare.