Actorul Vladimir Gaitan face cateva precizari in legatura cu amenintarile primite de familia sa.



”Fiica mea a fost agresata prin Facebook. De altfel, trag un semnal de alarma pentru ca, mai nou, familia mea este amenintata de un domn ca trebuie sa ardem pe rug. Daca am ajuns la chestia asta pentru o remarca de a mea foarte adecvata si la obiect, legata de regulamentul Teatrului de Comedie... in regulament scrie ca actorii trebuie sa fie cu o ora inainte, pe scena, pentru repetitii. Faptul ca in loc sa ii vad pe scena i-am vazut in fata teatrului, pe mine m-a deranjat treaba asta. Mai ales ca nici nu stiau pentru ce sunt acolo, unii dintre ei. Eu nu am nicio treaba cu Tudor Chirila.

Gaitan: Am un mesaj pentru colegul meu Vizante, care nu se potoleste

Domnul Marius Vizante, cand a venit in Teatrul de Comedie l-am ajutat, i-am fost alaturi, l-am invatat meserie, iar cand a venit intr-o zi cu lacrimi in ochi si am aflat ca are o problema de sanatate in familie, am fost singurul actor care a sarit si am sarit sa il ajut. Si el, astazi, mi-a bagat un cutit in spate si s-a gandit sa se razboiasca, cu un barbat de 72 de ani. (...) De unde pana unde sa imi ataci familia si sa imi spui ca trebuie sa ardem pe rug.

Lucrurile au degenerat.

Pai lucrurile sunt foarte grave, au degenerat. De ce? Pentru ca am avut curajul sa emit o litera in regulamentul actorului. De cand Rezist se ocupa de bucataria actorilor? Au disparut foarte multe modele, de marii actori...

Am un mesaj pentru colegul meu Vizante, care nu se potoleste. Ma face prost, orb, lingau, ceva sinistru. Vreau sa il rog frumos sa se potoleasca pentru ca daca incep sa povestesc cum stau lucrurile, s-ar putea sa ii fac rau carierei. Nu am nimic cu el. El este suma inaltimii lui care, demonstraza, cum mi-a spus mie un batran: bai Vladimire, fereste-te de astia mici de inaltime ca tu esti un barbat de un metru nouazeci si trebuie sa dea capul pe spate", a spus Gaitan la Romania TV, citat de dcnews.ro.