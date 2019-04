Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, sustine ca batrana in varsta de 83 de ani care a fost concediata dupa ce in presa au aparut informatii ca la varsta sa continua sa lucreze la o gradinita dintr-o localitate din Gorj va fi reangajata, in timp ce directoarea unitatii va fi sanctionata.



"Si eu am vazut momentul prezentarii si m-a impresionat, m-a impresionat ca la varsta pe care o avea gasea ceva foarte util de facut pentru gradinita din acea localitate. De aceea, nu am inteles-o deloc pe directoarea gradinitei in decizia pe care a luat-o, am avut o discutie cu inspectorul scolar general de la Gorj, care mi-a promis ca astazi (marti - n.r.) doamna va fi reintegrata si, sigur, se gandeste la sanctiunea pe care directoarea o va primi pentru acest gest lipsit de omenie.

Ceea ce, din pacate, doamna director a gradinitei nu a dovedit ca intelege sau ca are empatia necesara pentru un om in varsta care-si dedica si la acea varsta ultimele ei resurse emotionale si de munca si le dedica gradinitei. Ca urmare, are tot respectul meu si toata pretuirea mea doamna care avea grija de gradinita", a spus Ecaterina Andronescu, citata de stiripesurse.ro.

Sofia Chitoran lucra ca femeie de serviciu la gradinita din Leurda, judetul Gorj.