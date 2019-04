Un preot din Giroc, care sustine ca nu face politica, a vorbit in Biserica despre bugetul care nu a fost promulgat, depsre tragedia din Colectiv si despre faptul ca nu se teme de miscarea #rezist.



"Daca nu ar fi fost generozitatea consiliului local va rog frumos sa ma credeti, biserica era undeva tot la nivelul subsolului. Nu e vina consilierilor ca nu exista buget, cum cineva in trecut cauta sa induca in eroare. Nu. Este vina aceluia care nu are cruce pe biserica pe care el o reprezinta. Are un buzdugan. Atentie mare! Si ceea ce spun eu acum imi asum cu toata responsabilitatea pentru ca trebuie sa lupti impotriva celor care lupta impotriva bisericii si impotriva crucii. Un om care a trimis bugetul statului de nu stiu cate ori la tot felul de verificari si la tot felul de transcrieri si asa mai departe. Nu spun sa magulesc pe nimeni, dar noi, reprezentantii bisericii, trebuie sa avem verticalitate pentru ca vorbim de axis mundi. Nu mai trebuie sa ne fie frica de nimeni. Mie nu mi-e frica de cei care au acel #rezist, care m-au scos afara cand am fost cu crucea in zona noua: plecati de la noi ca noi suntem atei, suntem agnostici, noi suntem cine suntem. Trebuie sa avem curaj si sa spunem. Intr-adevar exista un esicher politic care este pentru valorile neamului romanesc, pentru biserica, cu pacatele lor, cu virtutile lor. Dar sa nu fi tu unul care sa fi tot Gica contra, sa spui nu si nu la orice se cauta sa se faca bun in tara asta.

Fratiile voastre… Eu nu fac politica ca preot, dar trebuie sa vedem ce este bine si ce este rau. (…) Aduc aminte evenimentul tragic, fereasca Dumnezeu, cu acel club, dezmat. Ce-o fi fost acolo, in care au murit oameni, care au fost dusi acolo de ala uratul, nu de catre preotii bisericii. Atentie! Dar cu ce-o fi fost de vina Patriarhul Daniel ca nu o iesit in strada? Sau preotii? Sa ma ierte Dumnezeu. (…) Adevarul, crucea, deranjeaza. Parca fac alergie. Comunistii, inainte de 1989, au avut mai mult respect fata de biserica decat au… Nu vreau sa spun, ca nu vreau sa fiu catalogat, ca tin cu aia, ca nu tin cu ailalti", a spus preotul Daniel Mateia, citat de tion.ro.