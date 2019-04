Statisticile realizate de Comisia Europeana arata faptul ca 25% dintre accidentele rutiere produse pe suprafata continentului sunt cauzate de proasta securizare a marfii transportate pe drumuri. Securizarea corespunzatoare a marfii se refera la ambalarea corecta a acesteia si la incarcarea si depozitarea sa in conditii prielnice si de maxima siguranta.





De altfel, este indicat sa nu se utilizeze alte masini in afara celor echipate cu sisteme solide de protectie la transportul marfii. Daca folosesti camioane pentru a transporta marfa, trebuie sa stii ca in vederea securizarii corespunzatoare a obiectelor pe care le deplasezi, te poti folosi de cateva accesorii care se pot dovedi a fi foarte utile. Rolul acestora este esential in fixarea marfurilor si prezinta avantajul de a putea fi foarte usor montate si adaptate in functie de particularitatile bunurilor transportate.

Aceste accesorii pot fi achizitionate de pe https://www.storevan.ro, iar mai jos poti citi despre cele mai tari cinci astfel de echipamente.

Barele telescopice de fixare

Spre deosebire de barele de ancorare orizontale, cele telescopice au particularitatea de a permite manipularea propriei dimensiuni, in functie de necesarul existent la momentul utilizarii.

Bara telescopica de fixare are rolul de a crea spatii restrictionate pentru marfa pe care o transporti, asemanatoare unor cadre din care aceasta nu se va deplasa. Bara se adapteaza in functie de dimensiunile marfii si este fabricata din aluminiu, motiv pentru care prezinta o rezistenta sporita la factorii de mediu, precum umezeala.

Inelele de ancorare

Inelele de ancorare sunt componente foarte importante pentru sistemul de securizare a marfii, intrucat acestea reprezinta puntea de legatura intre podeaua sau peretii camionului si funiile sau chingile utilizate pentru imobilizarea produselor transportate.

Inelele se prind de pereti sau podea si asigura o rezistenta sporita pe parcursul transportului, fiind fabricate din metale dure.

Chingile de ancorare cu catarama sau crichet

Chingile de ancorare reprezinta un sistem prin care marfa este fixata si imobilizata. Sistemul este format din elementul care asigura agatarea de suprafata peretilor sau a podelei campionului, fiind in general vorba despre un inel de ancorare, un tensor si chinga propriu-zisa.

Chinga este fabricata din material textil care nu se intinde, pentru a asigura stabilitate,si are o lungime de 2500 + 500 mm. Chingile se pot dovedi a fi extrem de eficiente, in special atunci cand drumul este in panta.

Barele de ancorare pentru pereti

Fabricata din aluminiu, bara de ancorare pentru pereti este prinsa de caroseria laterala sau superioara a camionului si ajuta la fixarea cadrelor in care va fi depozitata marfa, pe parcursul transportului. Barele suntrezistente si stabile, intrucat de acestea depinde, in buna masura, modul in care intreg sistemul de securizare asigura eficienta necesara.

Barele incastrabile

Bara incastrabila asigura o securizare si mai buna, pentru ca poate fi prinsa direct in podea, iar sina in care se incadreaza restul echipamentelor utilizate in procesul de imobilizare a marfii este la nivel cu podeaua. Bara este incastrabila in podele de lemn stratificat de 12 mm si este fabricata din aluminiu. Lungimea barilor pleaca de la 500 mm si ajunge pana la 4500 mm.

Soferii si echipajul responsabil de transport trebuie sa fie foarte bine instruiti cu privire la modul in care trebuie sa fie securizata marfa si trebuie sa nu permita accesul altor pasageri in zona destinata acesteia. Lipsa de securizare eficienta a marfii poate provoca accidente neplacute, intrucat afecteaza stabilitatea camionului, mai ales in curbe.

Avand in vedere ca timpul reprezinta, de obicei, o provocare pentru oamenii responsabili cu transportul marfurilor, viteza la care aceste utilaje circula este una destul de ridicata. Gabaritul lor urias le transforma in adevarate pericole, atunci cand securizarea nu este efectuata corect.