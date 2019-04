Iubite atat de femei, cat si de barbati, florile aduc bucurie pe chipul oricui. Le oferim la ocazii speciale sau pentru a ne exprima admiratia ori recunostinta, le folosim pentru a ne decora locuintele si le ingrijim cu drag pe cele din ghivece sau gradini. In plus, putem darui flori printr-un simplu click, comandandu-le online, si putem alege aranjamente florale gata alcatuite, speciale pentru anumite evenimente.





E usor sa oferi flori. Alegerea buchetelor potrivite, insa, e putin mai dificila. Pe langa ocazie, trebuie sa tinem cont si de personalitatea celei care le primeste. Daca ti se pare greu sa alegi niste flori pentru colega expansiva de la birou sau pentru verisoara cu fire de artista, citeste sfaturile de mai jos si vei reusi sa faci surprize florale dintre cele mai placute.

Naturala

Personalitatea naturala este caracterizata de un spirit liber, care iubeste activitatile sportive si tot ceea ce inseamna aventura. Ii poti darui flori de camp multicolore, dar nu in buchete extravagante, ci cat mai simple. In plus, asigura-te ca buchetele contin numeroase plante verzi, cat si accente naturale, precum scoarta de copac.

Dramatica

Personalitatea dramatica este caracterizata printr-un caracter impulsiv si dorinta de a fi constant in centrul atentiei. Femeile care au o personalitate dramatica prefera florile in culori indraznete. Daca vrei sa le surprinzi intr-un mod placut, nu le oferi buchete traditionale, ci alege spectaculoasele flori in cutie.

Pe langa aspectul deosebit, aranjamentele florale in cutie sunt si foarte usor de ingrijit. Datorita faptului ca florile sunt fixate pe un burete care mentine in permanenta hidratarea, acestea raman proaspete mai mult timp. De fapt, buchetul se poate mentine intr-o stare buna chiar si cateva saptamani.

De asemenea, un alt avantaj este ambalajul practic. Cutiile cu flori sunt usor de transportat si nu risti ca florile sa se deterioreze. Ce sa alegi pentru o femeie cu o personalitate dramatica? Surprinde-o cu o cutie cu flori exotice.

Romantica

Personalitatea romantica este spontana si extravaganta, este apropiata de familie si ii plac obiectele cu o istorie bogata. Aceasta prefera florile in culori delicate, dar cu un miros puternic. De asemenea, asigura-te ca buchetele sunt frumos impachetate si impodobite cu panglici decorative.

O astfel de persoana sigur va aprecia un buchet cu trandafiri in combinatie cu alte flori gingase si fine, precum lacrimioarele.

Traditionala

Femeile cu o personalitate traditionala tin mult la principiile lor, sunt conservatoare si orientate spre familie. Acestea prefera sa primeasca buchete cu flori de gradina, insa asigura-te ca aranjamentele sunt rafinate si curpind mai multe varietati: bujori, trandafiri, hortensii, crini imperiali.

Artistica

O fire artistica este creativa si neconventionala, asa ca buchetele traditionale nu sunt o alegere prea inspirata. Personalitatea artistica este pasionata de nou si iubeste calatoriile, asa ca ii poti oferi buchete de flori exotice, in diverse combinații neobisnuite de forme, culori si texturi.

Nu este suficient ca buchetul de flori sa arate bine, ci trebuie sa fie in armonie cu firea celei care le primeste. Incearca sa afli mai multe despre o persoana inainte sa-i faci un dar floral si urmeaza sugestiile de mai sus ca sa te asiguri ca aranjamentul oferit de tine este primit cu cea mai mare bucurie.