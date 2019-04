Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a spus ca starea de sanatate a lui Ion Iliescu este una buna si ca totul a decurs fara probleme.



"Am aflat de la medici, azi dimineata, ca totul a decurs bine si nu sunt probleme. De fapt, se anticipa, pentru ca la C.C. Iliescu sunt niste specialisti foarte buni in astfel de interventii chirurgicale. Asteptam un raspuns mai detaliat in jur de ora 14.00-14.30 si speram sa si vorbim la telefon cu presedintele Iliescu in aceasta dupa-amiaza. Nu am vorbit aseara. Nu am putut sa dau de dansul. Cand am aflat, era deja in drum, in Salvare, dinspre Elias spre C. C. Iliescu, impreuna cu sotia si aghiotantul", a declarat Codrin Stefanescu, marti, in Parlament, potrivit Hotnews.ro.

Stefanescu a spus ca vorbeste la telefon o data pe saptamana cu fostul presedinte, care este destul de prins in jocul politic si le da sfaturi fostilor colegi din PSD.

"Noi vorbim destul de des. O data pe saptamana. Il sun, vorbesc si cu doamna Nina Iliescu. Si eu, si Liviu Dragnea sunam destul de des. Chiar primim sfaturi si de foarte multe ori este un foarte atent analist si urmareste toate posturile de televiziune. Este, asa, prins in jocul acesta politic si de foarte multe ori ne-a dat si sugestii foarte bune. Ultima oara cand am vorbit nu avea aceasta problema. Se pare ca a racit undeva in weekend", a adaugat Codrin Stefanescu.

Ion Iliescu a fost operat la inima, luni seara, la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" din Bucuresti, "cu un rezultat foarte bun", au anuntat reprezentantii unitatii medicale.