Rares Bogdan a realizat un bilant al reusitelor sale la Realitatea TV, dupa 7 ani de activitate, sutinand ca "Romania fara RealitateaTv ar fi fost ca un copil de cateva luni caruia ii arati hainutele si-l lasi sa se imbrace singur".



"Romania fara Realitatea TV. Nu se poate!

'Cand nazistii au venit sa ii ia pe comunisti, n-am scos o vorba. Nu eram comunist. Cand i-au arestat pe social-democrati, am tacut. Nu eram social-democrat. Cand au venit sa ii ia pe sindicalisti, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Cand au venit sa ii ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Cand au venit sa ma ia pe mine, nu mai ramasese nimeni care sa-mi ia apararea'.

Romania fara RealitateaTv ar fi fost ca un copil de cateva luni caruia ii arati hainutele si-l lasi sa se imbrace singur. Credeti ca exagerez? Ganditi-va la anul 2014, la OUG 13, la 10 august – ca sa ma refer doar la cateva momente cand adevarul, asumat de Realitatea TV in ciuda unor riscuri gigantice, a fost rostit. Subliniez: stiindu-se ca pot fi consecinte fatale!

Adevarul, asumat de jurnalistii Realitatea TV, pus in slujba oamenilor cinstiti din interiorul frontierelor si din Diaspora, a mobilizat constiintele si a dat picatura de energie necesara pentru salvarea in extremis.

Suntem datori sa nu uitam! In 2014, Realitatea TV a mediatizat intens boicotarea, de catre PSD, a alegerilor din Diaspora, i-a dat pe post pe sute de romani care asteptau sa voteze. Aproape toate transmisiile Realitatii TV incepeau si se terminau cu cozile de 8, 10 ore la care au stat fratii nostri din UK, Franta, Italia, Spania, Germania s.a.m.d. la primul tur de scrutin, fapt care a reprezentat impulsul necesar cetatenilor din tara pentru a iesi la urne. 2.3 milioane de voturi au fost aduse astfel, iar Klaus Iohannis a fost ales. Sa nu uitam!

Emisiunile-maraton din momentul OUG 13, cand o mana de imbuibati aproape s-au vazut cu constiintele albite prin dezincriminarea jafului institutionalizat de partid, i-au ajutat pe romani se priceapa ca in tara se petrece un rapt. Si au vorbit! 600.000 de cetateni au intors soarta tarii, iar contributia Realitatii TV, care alaturi de media online si cei activi pe retelele de socializare au luptat la baioneta, nu poate fi uitata.

Mediatizarea protestului din 10 august, deconspirarea scenariilor prin care s-a urmarit inducerea unei realitati false, aceea a unei tentative de lovitura de stat, dezbaterile gazduite de Realitatea TV au aratat adevarul de incontestat: Jandarmeria a gazat si a batut oameni pasnici care au avut indrazneala sa spuna doar „Dragnea, destul!” si „In democratie, hotii stau la puscarie”!

Imaginile Realitatea TV de la aceste evenimente au fost preluate de media din intreaga lume si au contribuit la diseminarea adevarului despre Romania: o tara din Uniunea Europeana unde puterea abuzeaza de votul cetatenilor pentru a salva un grup restrans de politicieni de rigoarea legii penale.

Dar mai sunt! Realitatea TV a fost sigura televiziune care i-a dat in cap lui Liviu Dragnea cu promisiunile din 2016 seara de seara, care a demascat minciunile criminale ale liderului PSD. Realitatea TV a fost singura televiziune care a facut aproape un jurnal de front cu incercarile disperate ale PSD-ALDE de a modifica Legile justitiei, codurile penale, a aratat abuzul de putere al CCR – torpilarea Laurei Codruta Kovesi, torpilarea sentintelor de condamnare, torpilarea probelor. Toate aveau un singur scop: sa scape “Grupul Infractional Organizat” ce a pus stapanire pe Kiseleff 10 si aproape pe toata Romania, de inchisoare.

Acum, imaginati-va ca Realitatea TV nu ar fi existat...", a scris Rares Bogdan pe Facebook.

