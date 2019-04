Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va solicita Parlamentului o noua consultare pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului care va avea loc pe 26 mai.



"Am vazut si eu toata dezbaterea din spatiul public. Mai consultam Parlamentul o data, extindem aria de referinta a intrebarilor pentru referendum. Dezbaterea fiind in curs, nu este rolul meu sa ma amestec. Pana atunci vreau sa va spun ca in Constitutie exista aceasta abilitare a Guvernului ca in situatii exceptionale, de urgenta, sa emita Ordonante de Urgenta.

Din moment ce o prevedere este de rang constitutional, ca prevederea respectiva sa fie extrasa din Constitutie, sa nu mai existe, trebuie o procedura de revizuire a Constitutiei", a declarat Toader, citat de stiripesurse.ro.