Ziua de 2 aprilie aduce, an de an, in atentia societatii nevoia de acceptare si integrare a zecilor de mii de copii romani afectati de tulburarea de spectru autist.



De 9 ani, asociatia Help Autism se alatura manifestarilor internationale si marcheaza aceasta zi prin evenimente de constientizare si strangere de fonduri pentru cei 500 de copii cu autism, pe care ii sustine in programe de terapie.

Pentru al treilea an la rand, la initiativa Help Autism cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic si creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, Societatea Romana de Radiodifuziune, Sky Tower, compania Globalworth, liderul pietei de birouri din Romania si Polonia, lumini albastre vor straluci in Capitala, in semn de solidaritate cu lupta copiilor cu TSA, in cadrul actiunii „Noaptea Albastra a Autismului”, parte a miscarii mondiale „Light it Up Blue”.

La fel ca in anii anteriori, ziua de 2 aprilie incepe cu „Porti Deschise” in toate centrele asociatiei.

Astfel, toti cei dornici sa cunoasca „munca” unui copil cu autism, concretizata in mii de ore de terapie de recuperare, sa-i cunoasca pe parintii lor luptatori si pe specialistii care ii ajuta sa castige lupta cu aceasta tulburare sunt asteptati intr-unul dintre cele patru centre Help Autism: Centrul Delea Noua, Centrul Malin, Centrul Casa Soarelui, Centrul Suceava, pentru a trai o zi din viata unui copil cu autism. La ora 12:00, copiii asociatiei, alaturi de parinti, specialisti si vizitatori vor inalta sute de baloane albastre, culoarea simbol a autismului, transmitand impreuna mesajul de constientizare.

De la ora 18:00 si ora 19:00, in complexul comercial ParkLake, dansatorii scolii de dans Revolucion del Cuerpo alaturi de voluntari vor pune in scena un flashmob, prin care vor spune povestea copiilor speciali si vor indemna spectatorii sa doneze pentru sustinerea orelor de terapie de recuperare, de care fiecare copil cu autism are nevoie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, reprezentanti ai cladirilor simbol ale Bucurestiului au raspuns din nou apelului asociatiei si vor transmite mesajul constientizarii prin iluminarea arhitecturala a fatadelor in albastru, incepand cu ora 19: Arcul de Triumf, Sediul creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti din Piata Lahovari, Sala Radio, Teatrul Excelsior, cladirile Sky Tower, Globalworth Tower si Globalworth Campus.

Seria evenimentelor de marcare a Zilei Internationale a Constientizarii Autismului a debutat duminica, 31 martie, cu deja traditionalul „Suflet in Culori”, concertul caritabil de muzica clasica organizat in parteneriat cu Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura. La cea de-a sasea editie, pe scena salii Auditorium a MNAR a urcat ansamblul Imago Mundi, iar zeci de iubitori ai muzicii clasice au fost din nou alaturi de copiii si parintii asociatiei si au donat o ore de terapie.

Manifestari cu ocazia zilei de 2 aprilie vor avea loc si in tara

52 de asociatii si fundatii si 26 de institutii publice, care fac parte din Reteaua RO-TSA, infiintata la initiativa Help Autism in sprijinul copiilor cu autism, marcheaza ziua prin diverse actiuni menite sa informeze si sa implice comunitatile locale.

Reteaua RO-TSA vine in continuarea eforturilor depuse de catre Asociatia Help Autism, de a reuni un numar de organizatii publice si neguvernamentale, cu atributii in sfera tulburarilor de spectru autist, numar reprezentativ pentru fiecare regiune a tarii. Reteaua cuprinde 66 de ONG-uri si 67 de institutii publice, care au inceput colaborarea in vederea elaborarii unei politici alternative la politicile publice care privesc persoanele afectate de autism si familiile acestora.