Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca Liviu Dragnea a mintit in 2016 si a plusat "ca la poker", dupa ce ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca spitalele regionale nu vor fi gata nici macar in 2024.



"Din pacate a trecut 1 Aprilie si am ramas cu Guvernul Dragnea - Dancila!

In anul 2015 am semnat la Bucuresti, alaturi de Comisarul European Corina Cretu , Acordul de Parteneriat care includea cosntructia din fonduri europene nerambursabile si fonduri bugetare a celor 3 spitale regionale!

In Campania din 2016 Liviu Dragnea a plusat ca la poker - "Ponta a zis 3, eu o sa fac 8 pana in 2020".

Din 8 spitale regionale promise se vor face ZERO din cei 300 de milioane de euro alocati de Corina Cretu din fonduri europene - se vor lua ZERO!

Craiova NU are un spital regional - are nunti de partid, Iasiul NU are spital regional - are scandal de partid, Clujul NU are spital regional - are minciuni de partid!", a scris Victor Ponta pe Facebook.