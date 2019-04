Senatorul PSD, Claudiu Manda, a avut o prima reactie dupa ce i-a fost suspendat permisul de conducere.



Claudiu Manda a fost prins de politisti, luni, in timp ce conducea un autoturism cu o viteza de 125 de kilometri pe ora intr-o localitate din judetul Giurgiu. El a fost sanctionat cu 1.305 lei si i s-a suspendat permisul pentru 90 de zile.

"La ora 16.00 aveam sedinta la Senat. La 15.40, la Mihailesti. Aveam sedinta si la ora 16.00 trebuia sa ajung. Am plecat in timp util numai ca s-a mai intarziat pe drum. Era un drum cu doua benzi pe sens la intrarea in localitate. E adevarat ce s-a intamplat. Ma grabeam sa ajung la Parlament.

Este de apreciat cum s-au miscat cei de la Politie. Le-a luat 10 minute sa-mi scrie dovada. Au fost corecti", a spus Claudiu Manda, potrivit Antena3.ro.

Reactia Olgutei Vasilescu

"In comuna Mihailesti cred ca era. A condus cu viteza. La 16.00 trebuia sa fie in Parlament, pentru ca el era presedinte de sedinta si intr-adevar ne grabeam. M-a deranjat un lucru ca s-a dat asta pe surse. Putea politia romana sa dea comunicat. Nu a protestat nimeni. Am spus doar ca ne grabim si ca ii rugam sa redacteze mai repede procesul verbal. Presupun ca ne-au recunoscut daca au dat la toata presa pe surse. E jenant pentru Politia Romana sa reactioneze asa. Ori dai comunicat, ori nu dai nimic. (...) Am plecat mai tarziu din Craiova si sotul meu se grabea sa ajunga la sedinta de plen a Senatului", a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV, citata de Hotnews.ro.