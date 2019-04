Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii spitalelor controlate saptamana trecuta - Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu.



"Este apanajul Agentiei pentru Managementul Calitatii in Sanatate. Voi face o informare catre agentie vizavi de neregularitatile pe care le-am constat vizitand spitalul, o parte din sectiile spitalului, si sunt convinsa ca vor lua masurile care se impun referitor la anumiti indicatori care posibil in momentul evaluarii sa fie conformi, nu mai sunt. Ministrul Sanatatii nu poate sa ceara imperativ, poate sa propuna. Asta am sa fac", a afirmat Sorina Pintea, prezenta la conferinta "Gravele probleme din sanatate. Cat de bolnav este sistemul", potrivit Agerpres.

Pintea a explicat ca acest lucru inseamna un nou proces de acreditare pentru cele doua spitale.

Potrivit ministrului, Spitalul Judetean Brasov a fost amendat cu 20.000 de lei, la care se adauga 10.000 de lei amenzi pentru medicii si asistentii din unitatea medicala.

Ministrul Sanatatii: Verificarile facute la spitale nu au fost un "exercitiu de imagine"

"Nu a fost un exercitiu de imagine si nu va fi pentru ca voi face in continuare acest lucru. Pur si simplu m-am saturat sa fie aratate cu degetul doar autoritatile, pentru ca pana la urma fiecare dintre noi suntem parte a acestui sistem. Sistemul nu este ceva abstract la care ne uitam si spunem ca nu merge, suntem noi, fiecare. (...) Nici urmatoarele incursiuni nu vor fi un exercitiu de imagine, pentru ca inca am unele semnale negative din anumite zone", a aratat Pintea.

Ea a spus ca in timpul controalelor a intalnit "blazare" si faptul ca este "bine si asa".

Ministrul a precizat ca ar "merge spre a sanctiona" furnizorii care nu ofera serviciile medicale la care s-au angajat.

"Vom finanta aparatura medicala acolo unde ea va fi folosita, unde avem profesionisti care sa o foloseasca, pentru ca stiti foarte bine ca inca exista aparatura in cutii in spitale", a afirmat Pintea.