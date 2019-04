Curtea de Apel Bucuresti a infirmat luni planul de reorganizare propus de Realitatea Media si trimite cauza la judecatorul sindic "in vederea intrarii in faliment a debitoarei S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Mentine in rest dispozitiile sentintei recurate. Irevocabila.", se arata pe portal.just.ro

"Veste soc! Dragnea si cei din statul paralel, respectiv Coldea, despre care tot vorbesc de atatea luni si-au vazut visul cu ochii. Au reusit, inaintea campaniei electorale, in aceasta seara, in urma cu o ora, sa obtina o decizie la cerearea ANAF, definitiva, de intrare in faliment a Realitatea Media. Ceea ce ni s-a tot promis in guvernarea Dragnea si Ponta, in acest moment, aparatul din jurul lui Dragnea, care il include si pe Coldea, au reusit sa obtina decizia in instanta, care este una neaseptata pentru noi. Ne asteptam ca instanta sa dea dreptate unui demers corect facut de noi, si nu de a da satfisfactie unor oameni care batjocoresc statul roman.

Filmul pe scurt este asa: noi am obtinut un plan de reorganizare, in care trebuia sa platim datoriile debitorilor, dupa ce ANAF-ul lui Dragnea refuzase celalalt plan prin care ne angajam sa platim total datoriile la stat. Printr-o decizie corecta, a fost aprobata celalalt plan, care ne dadea posibilitatea sa platim debitorii pe care ii avem, in conditiile in care toate cifrele de reducere de cheltuieli, personal, venituri, erau in regula", a spus Cozmin Gusa, potrivit Hotnews.ro.

Insolventa Realitatea Media este unul dintre cele mai complicate astfel de procese din ultimul deceniu, soldat cu nenumarate amanari, reluari de proceduri, dosare separate si comasate etc. Aceasta companie a intrat in insolventa in septembrie 2011, iar un plan de reorganizare a fost adoptat dupa aproape 3 ani. Alti patru ani si mai bine au trecut pana cand, anul trecut, o prima instanta a aprobat acest plan de reorganizare, infirmat acum.