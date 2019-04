Augustin Lazar a facut, luni, precizari in legatura cu articolele de presa in care era acuzat ca a refuzat eliberarea unui dizident anticomunist din Penitenciarul Aiud la mijlocul anilor '80.



"In perioada 1985 – 1986, am activat ca procuror criminalist in cadrul Procuraturii Alba Iulia, calitate in care am indeplinit periodic si atributii privind Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care examina situatia tuturor condamnatilor ce indeplineau fractia de pedeapsa pentru liberare conditionata.

Contrar afirmatiilor lansate de unele institutii de presa, rolul acestei comisii nu era de a dispune punerea in libertate a unor condamnati, acesta fiind exclusiv atributul instantei de judecata, ci de a verifica indeplinirea criteriilor tehnice prevazute de art. 59 – 60 din Codul penal din 1969:

indeplinirea unei fractii minime obligatorii din pedeapsa ce se executa si

inexistenta rapoartelor de sanctionare disciplinara.

Pedepsele cu inchisoarea se executau in temeiul mandatelor de executare emise in baza

unor hotarari judecatoresti definitive de condamnare, iar procesele-verbale ale Comisiei pentru liberare conditionata se trimiteau instantei de judecata competente a hotari, persoanele condamnate putandu-se adresa instantei de judecata si in cazul unor constatari negative ale Comisiei.

Avand in vedere perioada lunga de timp care a trecut, precum si imposibilitatea consultarii unor documente originale (in special a hotararii judecatoresti emise in cauza respectiva) care sa probeze situatia evocata, precizez ca nu pot confirma aspecte concrete referitoare la persoana despre care se face referire in articolele de presa.

Institutia liberarii conditionate este reglementata similar si in prezent (art. 99 si urmatoarele din Codul penal si, respectiv, art. 587 din Codul de procedura penala)", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public.