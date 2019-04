Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, in plenul Senatului, la dezbaterea pe proiectul legislativ privind repatrierea aurului, ca initiativa este "o mare greseala".



"Legat de modificarea legii si de stabilirea prin lege ca doar 5 % din rezerva de aur trebuie tinuta in strainatate, cred ca e o mare greseala. Daca aceasta lege va trece, BNR va putea sa mentina in strainatate 5,3 tone de aur ca si garantie. Vreau sa privim putin la realitate. Mi se pare astazi ca dam peste margini de stabilitate si de resurse. Este gresit. Va rog sa luati nota de faptul ca pe plan international sunt multi specialisti care estimeaza in 2020-2021 o noua criza a datoriilor statelor. Lucru care este perfect posibil datorita faptului ca dupa criza din 2008, 2009 statele in loc sa reduca datoriile, le-au crescut continuand cu imprumuturile. Intr-o situatie de criza nu o sa stim cum sa fugim cat mai repede cu aurul la Londra sa aratam ca avem rezerve.

Sugestia mea este sa lasati atributiile BNR asa cum sunt din acest punct de vedere si sa nu avem o interventie politica intr-un moment in care vi se pare ca este potrivit, dar care se poate rasturna intr-o noapte. Rezerva aflata in straintate inseamna si o garantie de vreme rea", a afirmat in plen Traian Basescu, potrivit Mediafax.