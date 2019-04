Ziua de 1 aprilie este una in care oamenii fac glume si farse, dar se poate marca si doar cu niste cadouri amuzante. Pentru inspiratie, avem cateva sugestii cu astfel de cadouri amuzante de Ziua Pacalelilor.



Suntem la numai cateva zile distanta de Ziua Pacalelilor, ceea ce inseamna ca trebuie sa ne pregatim pentru o avalansa de farse care se vor a fi pacaleli reusite. Noi am luat lucrurile mai usor si am facut o lista de cadouri amuzante de 1 aprilie.

Camera de supraveghere falsa

O pacaleala reusita este cea care continua si dupa 1 aprilie, Iar daca mai este si utila, este cu atat mai buna. Daca vrei sa pacalesti invitatii nedoriti, o camera de supraveghere falsa este o modalitate simpla si foarte ieftina pentru a descuraja infractorii sau curiosii si pentru a preveni posibile furturi sau intruziuni in casa. Camera de supraveghere falsa este confectionata din plastic, dar arata ca o camera adevarata. In plus, instalarea sa este foarte simpla, precum si modul in care functioneaza - doar introduceti bateriile si o lumina led rosu va clipi in mod constant. Se gaseste aici.

Protectie pentru bautori

Protectia pentru bautori este acel gen de accesoriu care nu trebuie sa lipseasca de la nici o petrecere unde bautura si distractia sunt invitatii de onoare. In cele doua suporturi de pe casca rosie din plastic se pot pune 2 doze de bere care se pot savura cu ajutorul unui pai lung si transparent. Echipamentul are si un opritor cu care se poate doza cantitatea de lichid care curge prin pai. De asemenea, cu ajutorul acestui mecanism se poate consuma si sucuri la doze sau alte lichide. Casca de protectie se gasesti aici.

Iar ca sa fie toata lumea fericita, ai putea lua o ruleta cu pahare, jocul ideal pentru serile cu prietenii sau pentru zilele de nastere unde poate constitui subiectul unui cadou haios. O comanzi de aici. Desigur, incurajam consumul responsabil de alcool.

Joc de golf pentru toaleta

Trebuie sa recunoastem sa oricine are un prieten care obisnuieste sa petreaca mult timp pe „tron”, iar acest joc de golf poate fi pentru toaleta poate fi un cadou amuzant de 1 aprilie. In pachet vei gasi un covoras verde care se pune pe langa vasul de toaleta, iar gaura pentru mingea de golf are si un stegulet ca sa poata fi remarcata cu usurinta. Poti oferi acest joc de golf pentru toaleta tuturor pasionatilor de golf, dar si tuturor prietenilor care apreciaza un joc amuzant si practic. Il comanzi de aici.

Microfon pentru karaoke

Din pacate, nu toti au fost inzestrati cu auz muzical, dar, din fericire pentru prietenii acestora, se poate lasa cu momente glorioase. Iar pentru amplificarea acestora, un microfon de karaoke, cu efecte speciale pentru voce, este unul dintre dispozitivele pe care le recomandam celor in cautare de cadouri amuzante. WS-858 este un microfon Wireless cu Bluetooth, are butoane pentru ajustare: inalte/ bass/ volum/ reverb. Este compatibil cu iOS si android, tablete iPad si PC, Bluetooth si altele. Microfonul are o autonomie de 6 ore si functii multipe, de boxa Bluetooth, karaoke, audio, inregistrare muzica, interviuri sau podcast-uri. Il cumperi de aici.

Perna pentru dormit

Aceasta perna este un cadou amuzant, dar si un accesoriu care il va ajuta pe cel care o primeste sa traga un pui de somn in locuri mai dificile cum ar fi metroul, trenul, avionul sau chiar si la birou. Perna poate sa fie reglata prin strangere, ceea ce o face sa se potriveasca in jurul capului pentru a putea a-l sprijini in locuri mai ciudate, sau chiar in jurul gatului pe post de suport de gat. Poate sa fie folosita chiar si pe post de fular iarna. O cumperi de aici.