Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va solicita Parlamentului o noua consultare pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului care va avea loc pe 26 mai.



"Ne dam seama ca acea consultare initiala pe care am facut-o, consultarea Parlamentului, a vizat doar o parte din marile probleme pe care le creeaza PSD. Am decis sa fac o reconsultare a Parlamentului, o noua consultare a Parlamentului Romaniei pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului. Voi adresa Parlamentului Romaniei o noua consultare care largeste aria de cuprindere pentru referendum pentru a-l face mai eficient si mai puternic. Referendum pe 26 mai. Avertizez Guvernul Romaniei sa nu emita ordonante de urgenta in aceste domenii, Justitie, politica penala, pana cand nu se exprima poporul, pana cand nu cunoastem vointa suverana a romanilor", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca ordonantele de urgenta sunt o problema a guvernarii PSD.

"O imensa problema a aparut pe parcursul guvernarilor pesediste si, intre timp, stim ce vrea PSD si cum actioneaza. Aceasta imensa problema in felul in care guverneaza PSD sunt ordonantele de urgenta, care se dau intr-un mod, de obicei, total netransparent, fara consultari prealabile, fara a exista claritate de ce trebuie sa se dea ordonante de urgenta si asta se intampla in domenii extrem de sensibile. PSD guverneaza prin ordonante de urgenta in zona Justitiei, politicii penale a statului roman ori acest lucru nu se poate tolera mai departe", a afirmat Iohannis.

Seful statului a subliniat ca este obligatorie reglementarea folosirii ordonantelor de urgenta. "Trebuie introduse posibilitati de contestare a acestor ordonante la CCR", a adaugat presedintele.

El a reafirmat ca guvernarea PSD a esuat si a subliniat ca tema privind amnistia si gratierea trebuie clarificata.

"Vom avea referendum pe 26 mai. Acum este un lucru cunoscut ca guvernarea pesedista a esuat. Mult promisele spitale, in special spitalele regionale, nu mai exista nici macar pe hartie, autostrazile s-au pierdut pe coridoarele si in sertarele de resort, economia sufera din cauza experimentelor facute de PSD, dar cel mai grav este ca asaltul PSD asupra Justitiei nu se mai termina, un asalt constant, continuu, care a inceput cu Ordonanta 13, care a scos sute si sute de mii de romani in strada. Acea Ordonanta 13 prin care pesedistii au vrut, dintr-o lovitura, sa scape de Justitie, sa-si albeasca dosarele, au vrut atunci sa dea amnistie si gratiere. Tema nu numai ca nu a fost abandonata de PSD este pastrata in continuare si in continuare pesedistii isi doresc amnistie si gratiere pentru corupti. Aceasta tema trebuie clarificata. Eu nu pot sa accept sa existe amnistie si gratiere pentru corupti", a sustinut Klaus Iohannis.