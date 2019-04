Ion Cristoiu sustine ca unele intrebari vor fi excluse din start la referendum.



"Unele intrebari vor fi excluse din start. Intrebarile care vizeaza unitatea Romaniei, independenta sau justitia sunt foarte riscante. In cazul in care referendumul ar fi valizdat pe una dintre aceste intrebari, chiar si cu 70% DA, celelalte 30% ar putea fi invocate in orice moment ca nu ar fi fost de acord cu independenta Justitiei. Nu cred ca se va pune o asemenea intrebare.

Se va evita un alt gen de intrebari care ar putea duce la boicotarea violenta a referendumului de catre electoratul PSD si ALDE, cum ar fi o intrebare legata de penalii in funtii mari", a spus Ion Cristoiu, citat de antena3.ro.