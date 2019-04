Facebook anunta lansarea unei functii numite "Why am I seeing this post" (de ce vad aceasta postare), o functie prin care utilizatorii pot intelege motivele pentru care postarile unui anumit prieten ori pagini apar mai frecvent sau mai sus in News Feed.



Noua optiune nu are doar rol de informare, ci ofera si un anumit grad de control utilizatorilor, prin facilitarea accesului mai rapid la functii precum incetarea urmaririi unei anumite pagini ori persoane, scrie Digi24. Facebook sustine ca este pentru prima oara cand construieste o astfel de functie direct in aplicatia de smartphone si ca aceasta face parte din efortul companiei de crestere a nivelului de transparenta. Pentru a accesa noua facilitate, utilizatorul trebuie sa apeleze la butonul vizibil in coltul din dreapta sus al fiecarei postari. De acolo, acesta va putea vedea motivele pentru care algoritmul ii afiseaza postarea respectiva si va putea, de asemenea, alege sa vada mai rar postarile din sursa respectiva. Noile facilitati fac parte din efortul Facebook de a deveni sau macar a incerca sa para mai transparent, dupa scandalurile de anul trecut privind modul incorect in care sunt gestionate datele personale ale utilizatorilor sai.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre lansare, facebook, utilizatori, functie

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×