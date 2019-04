Naty Badea, sora lui Mircea Badea, isi va lansa primul roman, dupa alte doua carti de poezii lansate anterior.



”Implinesc o varsta rotunda si mi-am auto-daruit un roman. Am zis sa il scot acum. L-am scris tot pe telefonul mobil. Am incercat pe foi, am incercat pe laptop, dar nu am reusit. M-am gandit sa ii si contactez pe cei de la Cartea Recordurilor sa ii intreb daca a mai facut cineva asa ceva in lume. Romanul are sapte povesti de iubire, o singura protagonista, Clara Stanescu si fiecare poveste are o eticheta. Ea organizeaza o cina misterioasa. Finalul este unul foarte neasteptat”, a spus Naty Badea la Sinteza Zilei, potrivit antena3.ro.