Stii ca o locuinta trebuie sa aiba personalitate, altfel, oricat de corect ar fi alcatuit decorul, exista riscul sa para monotona si lipsita de vitalitate. Atunci cand ajungi acasa, dupa o zi lunga la serviciu sau dupa o vacanta, fiecare camera ar trebui sa te relaxeze si sa-ti insufle o stare de bucurie. Nu ne referim aici doar la functionalitatea si confortul spatiului amenajat de tine, ci la o caracteristica speciala care te face sa-ti indragesti cu adevarat caminul: originalitatea. La acele detalii aparte care te reprezinta si pe care iti face placere sa le revezi de fiecare data, fie ca este vorba despre niste piese de mobilier sau despre niste decoratiuni.





De multe ori, nici nu stii ca-ti doresti un astfel de obiect original inainte sa-l vezi, de aceea iti venim in ajutor cu o lista de sapte piese de mobilier si decoratiuni inedite pentru casa ta. Le poti gasi fie in magazinele de mobilier si accesorii pentru casa si lifestyle, fie pe pagina de internet a acestora.

Bancheta confortabila

Bancheta este o alegere mai putin frecventa in casele romanilor, care prefera in general combinatia traditionala de canapea si fotolii. Este o piesa de mobilier simpla, dar foarte adaptabila, care ofera solutii ingenioase pentru spatiile mici. Bancheta poate fi asezata in orice camera, chiar si in hol, in dressing sau in bucatarie, iar daca optezi pentru un model capitonat, cu o culoare vesela, cu siguranta va atrage atentia si va imbia, locatari si musafiri deopotriva, sa ii testeze confortul.

Masuta de cafea unicat

Te-ai saturat de masutele traditionale de cafea, oricat de elegante ar fi? Atunci ai putea incerca sa dai un aer misterios camerei tale de zi inlocuind masuta de cafea cu un cufar din lemn, lucrat manual de mesteri artizani. Pe langa aspectul inedit, o astfel de piesa de mobilier va putea fi folosita si ca spatiu de depozitare.

Rafturile cu forme neobisnuite

Corpurile de biblioteca par, de obicei, toate la fel, chiar daca se diferentiaza prin materialul din care sunt realizate sau prin culoare. Daca vrei sa renunti la clasica biblioteca in favoarea unor rafturi de perete si a unor polite cu forme neobisnuite, vei aduce un aer proaspat caminului tau. Alege rafturi din lemn, suspendate ori in zigzag, sau etajere din sticla, cu linii curbate.

Scaunul „altfel”

Un scaun deosebit este usor de integrat in decor si, in plus, este mult mai ieftin decat un obiect de mobilier mai voluminos. Chiar daca patul din dormitor sau canapeaua din living au un aspect clasic, poti puncta la capitolul originalitate adaugand in incapere un scaun din lemn cu aspect antichizat sau unul transparent, din policarbonat.

Stickere tridimensionale de perete

Cum ar fi sa vezi luna prin perete? Sau o plaja pustie? Stickerele 3D sunt niste decoratiuni ingenioase de perete care-ti dau impresia ca te invecinezi cu cele mai frumoase peisaje din natura.

Ceasurile de perete cu forme neconventionale

O alta decoratiune usor de cumparat si usor de montat o reprezinta ceasurile de perete. Inlocuieste ceasul banal din bucatarie cu unul in forma de inghetata, iar pe cel din hol sau living cu unul in forma de colivie, pisica sau, de ce nu, harta lumii. Iti va fi imposibil sa-ti stapanesti zambetul atunci cand vei verifica ora.

Tablouri decorative

Tablourile infrumuseteaza orice decor, pot fi mutate usor si nici nu sunt costisitoare. In plus, tablourile inseamna arta, iar arta este o chestiune subiectiva. Poti alege linistit orice tablouri iti doresti, fie ca este vorba despre reproduceri după opere clasice, despre imagini abstracte sau fotografii inramate, atata vreme cat nu ignori cea mai importanta regula a asezarii acestora pe pereti. Concret, aceasta regula se refera la armonizarea proportiilor dintre imaginea decorativa si perete, pentru ca un tablou mic va parea pierdut in mijlocul unui perete mare, iar un tablou mare va aglomera prea mult atmosfera.

Pare greu de crezut ca doar cateva piese de mobilier si decoratiuni pot transforma un decor standard intr-unul inedit, insa chiar asa este. Nu este nevoie sa mobilezi toata locuinta cu obiecte unicat, greu de gasit si deloc prietenoase cu bugetul tau. Arata-ti creativitatea prin cateva alegeri inspirate si vei reusi sa compui un decor inedit, insufletit de latura ludica a personalitatii tale.