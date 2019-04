Manichiura este cartea de vizita a fiecarei femei. De aceea, daca nu esti o fana a saloanelor, trebuie sa stii cum sa iti aplici oja acasa, pentru o manichiura frumoasa si rezistenta. Desi poti spune ca e un proces simplu, lucrurile nu stau chiar asa.



Daca oja continua sa sara de pe unghii sau arata inestetic, desi folosesti branduri cunoscute de pe piata, inseamna ca faci unele greseli atunci cand o aplici. In acest articol, iti dezvaluim 7 secrete de aplicare a ojei, pentru a obtine o manichiura de vis, chiar la tine acasa!

Foloseste un lac protector

Dupa ce ai taiat si ai curatat unghiile, primul pas pentru o manichiura perfecta este folosirea unui lac protector. Principala greseala pe care multe femei o fac atunci cand isi aplica oja este ca uita de acest strat de lac, care protejeaza si hraneste unghia naturala. Astfel, inainte de a-ti aplica oja, utilizeaza un strat de lac protector, care iti va proteja unghia de pete sau ingalbenire, cauzate de pigmentul regasit in sticlutele de oja. Mai mult, lacul protector creste rezistenta manichiurii, asigurand si o aplicare mai usoara a ojei.

Nu uita de tratamentul pentru unghii

Pe langa lacul protector, iti recomandam sa ai in trusa de manichiura si un tratament pentru unghii. Exista o multitudine de variante pe piata, asa ca vei avea de unde alege: de la tratamentele bogate in vitamine, pentru unghiile moi, pana la cele pentru unghiile tari sau casante. In functie de instructiuni, foloseste-le inainte de orice manichiura sau doar din cand in cand, in cazul tratamentelor mai puternice. Fiindca si unghiile tale au nevoie de ingrijire, nu ezita sa le rasfeti. Vei observa imbunatatiri vizibile, in timp.

Foloseste oja de buna calitate

Unul dintre motivele pentru care oja nu iti rezista pe unghii este calitatea indoielnica a produsului. Chiar daca gasesti oje in culori frumoase, la preturi extrem de mici, nu te avanta sa le cumperi. Cele mai multe dintre ele te atrag doar printr-un ambalaj frumos, dar contin numeroase substante care deshidrateaza si dauneaza unghiilor tale. Investeste, astfel, in produse de calitate, de la branduri cunoscute.

Aplica oja corect, in straturi subtiri

Pentru o manichiura rezistenta, oja trebuie aplicata corect. Astfel, evita sa atingi cuticulele sau pielea. Cum poti face asta? Prin aplicarea unei cantitati corecte de oja. Incepe cu un strat subtire si cu miscari cat mai exacte, impingand usor pensula sub cuticule, pentru a acoperi intreaga zona. Daca te murdaresti, poti folosi un betisor de urechi, pe care il vei inmuia in dizolvant. In functie de preferinte si daca unghia arata bine, poti lasa un singur strat de oja sau poti aplica doua, pentru o culoare mai intensa. Este foarte important sa aplici oja in straturi subtiri, pentru a nu-ti sari de pe unghii.

Lasa oja sa se usuce

Ca de fiecare data, graba strica treaba! De cate ori nu ai avut unghiile ciobite, doar pentru ca nu ai avut rabdare sa le lasi sa se usuce? Pentru o manichiura frumoasa, care sa reziste, acorda timp suficient pentru realizarea manichiurii. Din acest motiv si uscarea ojei este esentiala, pentru a beneficia de o manichiura exact ca la salon. Daca nu esti rabdatoare, poti achizitiona un spray pentru uscare rapida, care va injumatati timpul de asteptare.

Cumpara un ulei pentru cuticule

Urmatorul pas pentru o manichiura de invidiat este folosirea uleiului pentru cuticule. Acesta iti va asigura hidratarea cuticulelor, pastrand pielea moale si catifelata. Mai mult decat atat, uleiul de cuticule va preveni ruperea unghiilor si infectarea lor. Daca inca nu il ai in trusa de manichiura, ce mai astepti? Ne vei multumi mai tarziu!

Aplica un top coat

Nu in ultimul rand, dupa ce oja s-a uscat, trebuie sa aplici un top coat. Acest ultim strat transparent va oferi unghiilor stralucire si un luciu elegant, de durata. Se aplica pe toata unghia si se lasa sa se usuce in mod natural. Functia sa este aceea de a imbunatati performanta ojei folosite, prin crearea unui nou strat protector.

Manichiura perfecta exista! O poti realiza chiar la tine acasa, fara batai de cap, respectand toti pasii de mai sus. In acest fel, poti sa iti schimbi culoarea unghiilor ori de cate ori iti doresti! Tu cum obisnuiesti sa iti aplici oja?