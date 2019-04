Florin Calinescu lanseaza, in stilul caracteristic, un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea.



"Tudorele, Florea, Savonea, l-ati vazut pe inculpat la nunta olgutei, cum juca pe cadavrul justitiei? Deci, ii permite spinarea sa o incaseze... Livulica, sunt deja in baie", a scris Calinescu pe Facebook.

Afirmatiile actorului au survenit in urma imaginilor aparute de la nunta fostului ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a aparut dansand cu Irina Tanase, in ciuda problemelor de sanatate.