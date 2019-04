Deputatul USR Claudiu Nasui sustine ca guvernul incearca sa se incadreze in tinta de deficit de 3% prin amanarea unor plati, inclusiv prin amanarea rambursarilor de TVA.



"Cum a falsificat guvernul cifra deficitul pentru anul 2018?

In ultimele luni ale anului devenea tot mai clar ca statul roman nu mai face fata cheltuielilor. Tinta de deficit de 3% era ca si depasita in ochii multora. De aceea statul a intrat in modul de avarie si a inceput sa amane toate platile pe care le mai putea amana. Printre aceste plati s-au aflat si rambursarile de TVA, adica bani care nici macar nu erau ai statului. Dovada acestui lucru, mai jos.

Statul a tinut bani care nu erau ai lui doar ca sa se incadreze in deficit. Adica, guvernul nu doar ca a falsificat datele privind deficitul cu buna stiinta, dar a si sabotat economia prin a retine banii intreprinderilor romanesti.

Acum cateva zile aparea o stire in presa, care a trecut aproape neobservata, cum ca ANAF-ul ramburseaza in martie TVA de 2,6 miliarde de lei. O suma foarte mare, mai ales tinand cont de faptul ca media lunara a rambursarilor este pe la 1,4 miliarde de lei. Ce s-a intamplat de au fost deodata atat de mari rambursarile?

Din ianuarie pana in octombrie 2018, media rambursarilor lunare de TVA era de 1,4 miliarde, cat e normal sa fie. In luna noiembrie, insa, guvernul a intrat in panica maxima pentru ca depasea tinta de 3% deficit. Depasirea tintei ar fi fost semnalul cel mai clar ca guvernul ne minte. Ca, in ciuda tuturor cresterilor de taxe, tot nu au suficienti bani.

Statul a luat banii pe TVA

Asa ca ce s-a gandit sa faca ministrul finantelor publice? Pur si simplu sa nu mai dea inapoi banii companiilor pe TVA. Adica statul ne-a luat banii pe TVA, dar cand a venit vorba sa ni-i mai dea inapoi, nu a mai facut-o. Nu a facut-o atunci, a facut-o mult mai tarziu cat sa nu se mai numere acei bani pe cheltuielile din 2018. Adica a dat banii cu intarziere foarte mare, suficient cat sa masluiasca deficitul pe final de an. De aceea, in noiembrie, decembrie si ianuarie media rambursarilor lunare de TVA cade deodata la 0,9 miliarde.

Daca va intrebati de ce conteaza cifrele din ianuarie, conteaza pentru ca deficitul acela de 3% pe care nu trebuie sa-l depasim este pe niste standarde care se numesc ESA. Conform acestor standarde, facem o retratare a cifrelor si cheltuielile din ianuarie sunt considerate din anul anterior. De ce? Pentru ca e o diferenta intre momentul in care se face o plata si perioada pentru care ea este aferenta. Adica daca statul roman plateste o factura in ianuarie aferenta lunii decembrie, conform ESA, acea factura apare in cheltuielile din luna decembrie. De aceea au blocat rambursarile de TVA si in luna ianuarie. Pentru ca le afecta deficitul ESA pe anul 2018.

Dupa luna ianuarie, insa, au explodat rambursarile. Nu de alta, dar sumele de rambursat s-au tot acumulat, si gradul de nervozitate din economie tot crestea. Dar, cel mai important lucru, rambursarile de TVA din luna februarie nu mai afecteaza deficitul din anul 2018. Astfel, in februarie si martie au explodat rambursarile. Media rambursarilor lunare de TVA in februarie si martie 2019 a ajuns la 2,2 miliarde. Mult peste media naturala de 1,4 miliarde si mult peste 0,9 miliarde cat era media in precedentele 3 luni", a scris Claudiu Nasui pe Facebook.