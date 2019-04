Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a prezentat luni dimineata, la Sectia 18 de politie in cadrul masurii de control judiciar dispuse de Sectia Speciala pentru anchetarea magistratilor in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in 2011.



Laura Codruta Kovesi a spus ca nu poate comenta ceea ce se intampla in cazul sau, avand in vedere interdictia de a discuta cu presa despre dosar. "M-am prezentat. Stiti ca nu pot sa fac comentarii. Multumesc. Nu mai am de facut declaratii. Nu pot sa comentez niciuna dintre interdictiile impuse", a spus Kovesi, potrivit Adevarul.ro. Fosta sefa a DNA a avut retineri in a comenta posibilele influente pe care ar putea sa le aiba acest dosar asupra negocierilor pentru sefia Parchetului European. "O sa vedem. Nu pot sa comentez. O sa vedem cat de mult au fost influentate negocierile de ce se intampla acum, daca au fost influentate in vreun fel sau altul", a mai spus ea.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×