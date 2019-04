Presedintele Societatii Romane de Geografie, "in numele si cu asentimentul tuturor membrilor si simpatizantilor", a semnat un "Manifest pentru Geografie", vorbind despre importanta disciplinei si exprimandu-si regretul fata de "experimentul" pe care il face Ministerul Educatiei.





In cuprinsul documentului se vorbeste despre „initiativele de asa-zisa reforma (…) fara efecte benefice de fond si fara a primi, macar intr-un singur an, bugetul alocat prin lege“ ale Ministerului Invatamatului. Acestor initiative i-a cazut prada si Geografia, o materie „fondatoare pentru personalitatea umana, care este parte formativa a constiintei oricarui popor, o materie care fundamenteaza gandirea rationala, care motiveaza respectul si toleranta fata de ceilalti oameni, fata de propriul mediu de viata, care ofera raspunsuri multiplelor intrebari puse de viata de fiecare zi, care informeaza temeinic despre oameni in general si despre raporturile lor cu natura, cu resursele ei".

"Nici macar comunismul nu a indraznit sa distruga Geografia“, atrage atentia presedintele SRG, care vorbeste in continuare despre rezultatele remarcabile, in competitiile internationale, ale elevilor romani la aceasta disciplina. Pentru toate acestea, copiii sunt rasplatiti, in schimb, cu masuri menite sa le afecteze pentru totdeauna perceptia despre tot ce ii inconjoara.

„Iata cum sunt onorate la noi elitele, iata in ce consta recunostinta fata de aceasta munca a elevilor si profesorilor de geografie, fata de ceea ce ei fac pentru Romania. Probabil ca aceia care decid nu au nevoie nici de elite si nici de Geografie. Pentru ce sa mai deschidem ochii spre lume copiilor pe care ii educam, pentru ce sa-i mai facem sa o inteleaga cu inteligenta, cu toleranta si solidaritate si sa viseze frumos la temeinicia neamului lor si a Pamantului? Mai bine sa nu viseze, mai bine sa fie ignoranti, apatici si sa nu se mai gandeasca la viitor, pentru ca un ministru sau un consilier nu doreste ca Geografia sa formeze constiinte, nu doreste ca ea sa contribuie la formarea de oameni capabili sa ridice Romania la nivelul celorlalte state din concertul natiunilor europene", se precizeaza in manifest, potrivit Adevarul.ro.