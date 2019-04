Fostul premier Mihai Tudose spune ca a avut mare noroc cu colegii din Pro Romania si in special cu Nicolae Banicioiu, cel care si-a dat seama imediat ca are in fata un om care face infarct.



"Acum ma simt bine, medicii spun ca este bine, chiar foarte bine. Recuperarea merge bine, nesperat de bine. Dumnezeu a avut sa mai am o sansa. Am avut noroc cu familia de la Pro Romania, cu colegii, care au sarit toti imediat si cu Nicu Banicioiu, care si-a dat seama ca am un infarct. Noua echipa politica mi-a salvat viata, poate vom salva si Romania. Totul a mers ca pe roate, pentru ca in ceea ce priveste oamenii cu infarct, la urgente in fiecare zi se schimba spitalul care primeste pacientii. Pe mine salvarea m-a adus la Fundeni si aici am dat peste niste medici extraordinari, care m-au tratat exemplar, oameni care mi-au salvat viata", a spus Mihai Tudose, potrivit Stiripesurse.ro. Fostul premier a spus ca a primit foarte multe mesaje de la oamenii politici, inclusiv din PSD. "M-au sunat si fostii colegi si actualii colegi. Am primit si multe vizite din partea prietenilor". La spital a fost si seful SIE, Gabriel Vlase, prietenia dintre cei doi fiind bine cunoscuta in mediul politic.

