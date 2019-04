Gabriel Les nu se simte vinovat ca, desi nu a facut armata, a ajuns ministru al Apararii. "N-am fost luat de pe strada si adus in Ministerul Apararii ca secretar de stat", sustine Les.



"Vad ca a fost o mare dezbatere pe aceasta tema multa vreme. Vreau sa va spun ca incepusem a doua facultate cand s-a ridicat obligativitatea, cand s-a suspendat obligativitatea serviciului militar. N-as fi avut nicio problema sa o fac. (...) Mi-ar fi facut placere sa o fac, dar pe de alta parte asa este legea la acest moment.

Ministrul este numit politic. Nu vreau sa ma simt vinovat ca nu am facut armata si astazi sunt ministrul Apararii Nationale, in conditiile in care am si experienta ca fost secretar, adica n-am fost luat de pe strada si am fost adus in Ministerul Apararii ca secretar de stat. Am lucrat la proiectele despre care astazi se discuta (...), deci am lucrat la aceste programe si nu vreau sa ma simt...", a spus ministrul Apararii, Gabriel Les, intr-un interviu la Realitatea TV, potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro.