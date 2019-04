In loc sa scrie rezolvarea subiectelor in foaia de examen de la simularea pentru BAC 2019, o eleva de clasa a XI-a din Satu Mare a scris sase pagini cu nemultumirile fata de sistemul de educatie.



"Stimati profesori, probabil ati inteles deja ca aceasta nu este o lucrare ca toate celelalte si ca am ales sa ma alatur protestului Consiliului National al Elevilor, in loc sa rezolv subiectul.

Toata aceasta poveste cu simularile nu a fost decat picatura care a facut paharul sa dea pe dinafara: elevi, parinti si profesori care au ajuns la concluzia ca e destul si ca aceste experimente facute de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) trebuie sa inceteze. Desi este un demers lansat de elevi, multi parinti si profesori au decis sa ni se alature", scrie eleva, potrivit Hotnews.ro.

In continuare, eleva spune ca nu mai vrea ca scoala sa-i dezvolte numai spiritul de competitivitate.

"Ei bine, eu am decis. Am decis ca nu mai vreau sa se faca modificari in timpul anului scolar si sa ma afecteze, am decis ca vreau ca scoala sa imi dezvolte mai mult decat competitivitatea, am decis sa protestez pentru ca fiecare om conteaza si am decis ca tara asta poate avea un viitor mai bun daca luptam pentru asta

Consider ca, desi nu am raspuns cerintelor subiectului, mi-am demonstrat cunostintele in ceea ce priveste gramatica si ortografia limbii romane. Asta ca sa inteleaga lumea ca exista modalitati de a evalua un elev fara sa il faci sa urasca scoala, invatatul, temele”, a mai scris eleva, care a precizat in foaia de examen ca va rezolva pe ciorna subiectele primite la simulare.

Pe pagina a cincea a lucrarii, acolo unde eleva scria ca nu stie daca va citi cineva pana acolo, apare scris mic, cu rosu, de catre profesor ":) am citit".

Fotografiile lucrarii au fost postate pe Facebook de mama elevei.