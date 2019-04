Lia OlguĊ£a Vasilescu a precizat, in urma "acuzatiilor" lui Ludovic Orban, ca a facut cununia religioasa pe 24 februarie, inainte de a intra in post.



"Mi se pare mai mult decat ridicol si penibil domnul Orban, ca intr-o sedinta cu activul de partid sa vorbesti despre nunta a doi parlamentari dintr-un partid adversar. In primul rand se minte cu nonsalanta, pentru ca am facut cununia religioasa pe 24 februarie, inainte sa intram in post. Noi am discutat cu preotii. Am intrebat daca e o problema sa facem petrecerea de nunta in aceasta perioada. Ne-au spus ca nu e niciun fel de problema, pentru ca postul nu inseamna sa mananci fara carne, lactate. E cum se comporta omul si iata ca vedem un mesaj de ura impotriva familiei care a incercat sa tina acest eveniment destul de privat", a afirmat Olguta Vasilescu la Antena 3, citata de Adevarul.ro.

Reactia fostului ministru al Muncii vine dupa ce presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca "nici atei nu sunt astia, mai degraba sunt pagani si nu mai au voie sa conduca Romania".