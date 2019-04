Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat dur, in discursul sau, petrecerea nuntii lui Claudiu Manda cu Olguta Vasilescu, care a avut loc in postul Pastelui.

"Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut. Suntem in postul Pastelui, orice roman credincios, care respecta traditia, care isi respecta semenii stie ca in postul Pastelui nu se fac nunti.

Ce credeti ca am vazut la televizor? Toata ciuma rosie, toti cei care se bateau cu caramida in piept ca ei fac referendumul pentru familie, aratandu-si ca niste farisei credinta, dar nu in Dumnezeu, ci in idolul la care nu au voie sa se inchine, s-au dus si au sarbatorit la nunta, sfidand pe toti romanii care cred in Dumnezeu, care respecta traditia bisericii si care tin in aceasta perioada postul Pastelui. Astia nici atei nu sunt, ci mai degraba sunt pagani si nu mai au voie sa conduca Romania", a spus Ludovic Orban, la Cluj, potrivit Stiripesurse.ro.