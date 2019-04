Filosoful Mihai Sora a scris, duminica, pe Facebook, ca la protestul de la Timisoara a fost tulburat de cateva lucruri.

"Buna dimineata, Timisoara!

Cateva lucruri m-au tulburat aseara (intr-un sens sau altul).

• Tinerii relaxati care umpleau terasele de pe Corso.

• Oamenii veniti sa protesteze in Piata Operei, – si in ochii carora puteai citi deopotriva ingrijorarea si perseverenta. Unii dintre acestia, calcand cu aceeasi determinare, pe acelasi caldaram, iesisera si in decembrie 1989.

• O mama cu doi copii – Dragos (8 ani) si Adela (4-5 ani) – care mi-a marturisit ca vine la proteste de multa vreme, de cand isi purta fetita in brate. Urmeaza sa plece din tara, la sotul plecat deja. Pentru ca nu vrea ca scoala sa-i ciunteasca si copiii, dupa ce alte institutii ale statului roman i-au ingenuncheat familia. Mi-a promis ca, acolo unde se va afla, pe meleaguri straine, va merge sa voteze. O cheama Oana.

• Profilul darz al altei Oane la care tin mult – Oana Pellea – pe afisul cu Gellu Naum: mi-a reamintit o vorba mai veche ce spune ca poetii si mijlocitorii lor, actorii, sunt anume facuti sa stea in mijlocul oamenilor, la firul ierbii, pe strada.

• Portile mari ale Operei care, dupa ce Piata se golise, s-au deschis dintr-odata, iar, din pantecul cladirii, au iesit zeci de copii veseli si nazdravani: fusesera la spectacolul ’Sarea in bucate’. Inca nu stim daca ei vor fi sarea Pamantului, dar, ieri, in chip cu totul neasteptat, au luminat o piata intreaga", a scris MIhai Sora pe Facebook.