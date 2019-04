Un subofiter din cadrul Detasamentul de Pompieri Focsani, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

"In data de 30.03, in jurul orei 23,30, unui subofiter incadrat la Detasamentul de Pompieri Focsani i s-a facut rau in timpul serviciului. Acesta a fost preluat de ambulanta SMURD si transportat la UPU Focsani, in stare de inconstienta, unde au fost efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, acesta nu a raspuns manevrelor de resuscitare. La ora 00,20 medicii au declarat decesul", a precizat ISU Vrancea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul avea 48 de ani si nu era cunoscut ca suferind de afectiuni cronice.

