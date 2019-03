Peste 100 de persoane s-au adunat sambata seara in fata Teatrului National din Bucuresti, pentru a protesta fata de coalitia PSD-ALDE si fata de intentia modificarii legislatiei penale prin ordonanta de urgenta.

Protestatarii reclama incalcarea regulilor statului de drept si slabirea justitiei si anunta ca vor sa faca noapte alba, in Piata Universitatii, pregatindu-se cu corturi si saci de dormit, scrie News.ro, citat de Stirileprotv.ro.

Totodata, participantii la proteste vor sa faca un lant uman de la Universitate pana la sediul DNA, aratandu-si sustinerea fata de Laura Codruta Kovesi.

"Ne strangem in Piata Universitatii si nu mai plecam pana ce coalitia PSD-ALDE nu pleaca! Aducem in Piata tot ce e nevoie pentru o campare mai lunga: saci de dormit, corturi, steaguri, instrumente muzicale", au transmis organizatorii evenimentului intitulat ”Noapte alba in Piata Universitatii #rezistam”.

Manifestantii scandeaza „Jos Guvernul“, „Romania, stat european!“ sau „Mars afara, tradatori de tara!“

In Piata sunt, pe langa bucuresteni, protestatari de la Cluj, Sibiu, Galati, Giurgiu, dar si din alte judete ale tarii. Multi dintre participanti se declara nemultumiti de numarul mic de protestatari, dar cred ca exista inca o sansa.

Oamenii au steaguri ale Uniunii Europene, steaguri tricolore, dar si fluiere si vuvuzele.

In plus, protestatarii au pancarte cu diferite mesaje, fie pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi si a magistratilor, fie impotriva lui Liviu Dragnea, a Guvernului si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

"Noi suntem de partea justitiei. Domnilor magistrati, voi de partea cui sunteti?", scrie pe una dintre pancartele purtate de o femeie.