Oficialii Ambasadei Republicii Finlanda in Romania au postat pe pagina de Facebook un comunicat referitor la situatia juridica actuala a fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi.

"Ambasada Republicii Finlanda in Romania urmareste indeaproape cazul in care cunoscutul procuror Laura Codruta Kovesi a fost plasat sub control judiciar, i s-a interzis sa paraseasca tara si sa se adreseze presei. Laura Codruta Kovesi este apreciata la nivel european si international si are un palmares excelent in lupta impotriva coruptiei", se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Finlandei.