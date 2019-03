Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a propus vineri introducerea a patru tipuri de Bacalaureat: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolventii programelor de studii liceale de stiinte), Bac A2 (pentru absolventii programelor de studii liceale socio-umaniste) si Bac V (pentru absolventii programelor de studii liceale vocationale).

Sugestiile au fost avansate in cadrul evenimentului de lansare a viziunii sistemice "Educatia de uneste", organizat de Ministerul Educatiei Nationale, in aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", potrivit Agerpres.

Andronescu: Nu putem sa dam raspunsurile acum. Sunt incercari ale noastre de a gasi formula cea mai potrivita

Astfel, elevii care urmeaza programe de formare profesionala vor putea opta pentru studii profesionale Nivel 3 (3 ani) sau pentru studii liceale Nivel 4 (patru ani).

"Programele de formare profesionala vor cuprinde studiile profesionale, acum generate de scoala profesionala, de trei ani de zile, care se finalizeaza cu o certificare a competentelor si, sigur, cu abilitati de limba romana corect vorbita si scrisa, o limba straina si o proba practica. Ei pot beneficia, daca se opresc doar la aceasta ruta de profesionalizare, de formare profesionala continua. Tot in programele de formare profesionala am inclus si studiile liceale, ceea ce acceptam astazi ca fiind licee tehnologice. Aceste studii se finalizeaza cu un Bac, pe care l-am numit 'T', de la tehnologic, si cu un certificat de competente profesionale", a explicat ministrul.

Ecaterina Andronescu a vorbit si despre flexibilitatea sistemelor, mentionand ca din scoala profesionala un elev poate sa mearga la liceul tehnologic. Insa dupa absolvirea Bacului tehnologic, tanarul va putea merge doar intr-o scoala post-liceala, beneficiind insa la randul sau de formarea profesionala continua.

Cei care opteaza pentru programe de studii liceale se vor putea indrepta catre stiinte, materii socio-umaniste sau vocationale.

"Programele de studii liceale de stiinte, de patru ani toate, am incercat sa le grupam in trei categorii: cele vocationale, in care intra arta, muzica, sportul si asa mai departe, care se finalizeaza cu un Bac vocational, care cuprinde limba romana, limba straina, o proba specifica domeniului si o proba pentru toate studiile liceale de creativitate, cunoastere, abilitati, aptitudini si atitudini. Nu cred ca va fi foarte usor de generat aceasta proba, dar cred ca este obligatorie. Ea ar avea un caracter de interdisciplinaritate", a spus Andronescu.

Proba de creativitate va fi valabila si pentru absolventii studiilor liceale de stiinte sau socio-umaniste

"Celelalte doua programe de studii liceale le-am numit programe de stiinte, care se finalizeaza cu un Bac de nivel A1, cu examene de romana, limba straina, matematica, la alegere una dintre disciplinele stiintifice si, evident, cu aceasta proba de creativitate, care integreaza ceea ce a invatat prin studiile liceale. Si un Bac la care ajung cei care opteaza pentru programele de studii liceale socio-umaniste (Bac A2), cu accent pe disciplinele socio-umaniste: limba romana, limba straina, istorie, filosofie, logica, sociologie si, evident, proba de creativitate", a mai spus ministrul.

Ea a explicat ca absolventii studiilor liceale vor putea opta pentru studii superioare, in functie de materiile aprofundate anterior.

"Dupa ce s-a incheiat evaluarea prin examenul de Bacalaureat au dreptul spre studii universitare, oarecum, pre-conditionate. Adica cel care are un Bac vocational se duce sa faca studii universitare vocationale: muzica, Conservator, Universitatea de Educatie Fizica si Sport, universitatile de arta, pentru ca ei au acumulari mult mai importante. Si studii universitare socio-umaniste si stiinte si stiinte aplicate, pentru cei care au ales formula pe care alta data o numeam invatamant real", a mentionat ministrul.

Masteratul va putea fi: de aprofundare, interdisciplinar sau complementar. Vor urma studiile doctorale, post-doctorale si formarea continua, conform schemei propuse.