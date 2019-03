Uniunea Salvati Romania dezaproba cu fermitate actiunile de intimidare si hartuire a fostului procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi puse la cale de PSD prin intermediul Sectiei speciale de investigare a magistratilor.

"In timp ce Radu Mazare se plimba prin Madagascar, iar Sebastian Ghita isi vede linistit de afaceri in Serbia, Laura Codruta Kovesi este chemata sa dea cu subsemnatul saptamanal la Sectia de Politie si are interdictie sa-si exercite profesia si sa iasa din tara. Aceasta este noua metoda PSD-ALDE de a o impiedica sa continue cursa pentru sefia Parchetului European.

USR condamna acest nou abuz pe care il face Sectia speciala infiintata la ordinul lui Liviu Dragnea pentru a-i intimida si controla pe magistrati si cere PSD sa opreasca planul de sabotare a Laurei Codruta Kovesi pentru ca Romania sa nu ajunga de rasul intregii Europe si subiect de noua dezbatere in Parlamentul European.

Reactiile dure venite din parte Comisiei Europene si a unor ambasadori si lideri europeni de rang inalt demonstreaza ca strategia penalilor a devenit extrem de transparenta pentru toti. Retorica PSD despre statul paralel si abuzurile care ar fi fost comise in lupta impotriva coruptiei nu mai pacaleste pe nimeni.

USR considera ca solutia pentru rezolvarea tuturor acestor probleme este votul masiv la referendumul pe Justitie de pe 26 mai, dar si la toate scrutinele care urmeaza, pentru a scapa de penalii din functii publice care submineaza sistemul de justitie", se arata intr-un comunicat al USR.