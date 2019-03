Iluminatul interior si exterior al Palatului Parlamentului va fi intrerupt sambata, in intervalul 20.30 - 21.30, pentru a marca Ora Pamantului.

Camera Deputatilor este partener al organizatiei internationale si sprijina si participa la acest eveniment chiar de la prima editie in Romania, scrie News.ro.

Evenimentul "Ora Pamantului" a fost organizat, pentru prima oara, pe 31 martie 2007, in Sydney, Australia, cand 2 milioane de oameni si 2.100 de companii din Sydney au stins lumina timp de o ora, demonstrand astfel preocuparea fata de una dintre cele mai mari probleme actuale: incalzirea globala.

In 2008, "Ora Pamantului" a devenit o miscare globala, incluzand 100 milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii. In 2009 si 2010 campania globala a evoluat, implicand aproximativ 1 miliard de oameni din peste 4.000 de orase din intreaga lume. Din 2011, „Ora Pamantului” a intrat intr-o noua etapa in care oamenii de pretutindeni au fost indemnati nu numai sa stinga lumina, ci sa se angajeze in actiuni de mediu in fiecare zi.

Peste 180 de tari si teritorii se reunesc, in 2019, pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice si pierderii biodiversitatii, dar si pentru a inspira oameni, comunitati, companii si guverne sa actioneze pentru a stopa declinul biodiversitatii.