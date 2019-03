Pentru ca sezonul cald incepe sa-si intre in drepturi - incet, dar sigur - am facut o lista de patru gadgeturi ieftine de care sa va bucurati in weekend-urile cu soare sau in perioada concediilor.



Tehnologia a intrat în toate sferele vieții noastre, la muncă, dar și acasă ori în vacanță. De aceea, avem pentru voi câteva recomandări de gadgeturi ieftine pentru experiențe memorabile. Pentru a va bucura de serile instelate de primavara si vara, ati putea sa va luati un telescop astronomic pentru a surprinde imagini uimitoare de pe alta lume. Telescopul astronomic F36050 este un gadget ieftin, dar care va permite sa observati cratere lunare, fazele planetei Venus, benzile de pe Jupiter, inelele planetei Saturn si o mare varietate de alte obiecte astronomice. Il gasiti aici. Boxa portabila Anker SoundCore Mini compacta este un alt gadget ieftin de care sa va bucurati in weekend-uri si in concediu. Aceasta reda cu fidelitate muzica printr-un difuzor de 5W si subwoofer pasiv. Bateria asigura 15 ore de redare audio. Reda muzica dintr-o multime de surse: bluetooth, card microSD incorporat, radio FM incorporat, conexiune AUX. Boxa portabila Anker SoundCore Sport cu hands-free incorporat, preia si gestioneaza apelurile telefonice. O cumparati de aici. Camera video super sport EKEN este unul dintre gadgeturile ieftine conceput pentru a surprinde toate momentele preferate. Are o carcasă rigidă și impermeabilă, până la 30 metri adâncime. Accesoriile disponibile vă permit să atașați camera pe bicicletă, pe casca de protecție, pe mașină și în mașină sau pe placa de surf pentru a face clipuri 4K/ Full HD. Camera sport are o autonomie de până la 1,5 ore. Se gaseste aici. Cu ajutorul acestui acumulator extern ASUS ZenPower vă asigurați că nu veți rămâne niciodată fără baterie, mai ales atunci când sunteți în drumeții sau la volan, fără acces la o sursă de alimentare. Dispozitivul are un design elegant cu dimensiuni și greutate reduse, construită dintr-o carcasa din aluminiu anodizat. Tehnologia PowerSafe controlează temperatura, tensiunea de intrare și de ieșire, asigurând siguranța maximă în timpul procesului de încărcare. Timpul de încărcare totală este de aproximativ 6 ore, cu o capacitate de 10.050Ah. O cumparati de aici.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×