Multi folosesc mansarda pentru a depozita tot felul de lucruri. Astfel ca, acest spatiu care poate fi valorificat, este irosit degeaba si tine loc de debara. Totusi, mansarda poate fi transformata intr-o incapere utila si linistita. Decat sa te plangi ca ai putin loc in casa si nu gasesti un coltisor liber, unde sa iti poti amenaja un birou, mai bine ti-ai orienta atentia catre mansarda. Da, acel loc in care ai intimitate si nimeni nu te deranjeaza constant, cu fel de fel de nimicuri. In plus, pe langa faptul ca este un spatiu in care ai parte de liniste, aici te poti bucura si de multa lumina.



Iata cateva sfaturi utile pentru a amenaja un birou 100% functional in mansarda! Paleta cromatica Pentru ca spatiul sa para mult mai luminos, opteaza pentru alb, intrucat reflecta lumina. Unele mansarde (in special in cazul caselor mai vechi) sunt private de multa lumina naturala, asa ca nonculoarea alb este alegerea perfecta. Daca peretii sunt albi, ai grija ca si podeaua sa fie intr-o nuanta deschisa, calda. De asemenea, poti selecta culorile bazandu-te pe cromoterapie - alege nuantele care stimuleaza capacitatea de concentrare.

Cele mai bune optiuni sunt: Galben si portocaliu – stimuleaza inspiratia, ajuta la cresterea capacitatii de concentrare si sporesc eficienta;

Albastru - ajuta la crearea unei atmosfere linistite si este in acord cu starea de seriozitate si responsabilitate;

Mov – pe langa faptul ca ajuta la reglarea metabolismului corpului, culoarea mov stimuleaza si actul creativ. Evita sa folosesti rosu, intrucat poate induce stari de nervozitate. Stilul de amenajare Stilul de amenajare este important atunci cand vine vorba de spatiul de lucru. Asadar, daca ai o mansarda de mici dimensiuni, insa bine organizata, un birou minimalist este cea mai buna alegere. Pentru un astfel de design, alege un birou si un scaun confortabil, care sa nu ocupe mult loc. In felul acesta, spatiul arata mult mai aerisit. De asemenea, poti opta pentru un birou elegant in stil man cave, ideal pentru a primi potentiali parteneri de lucru. Un decor cu accente masculine, care nu este foarte luminos, culorile de baza fiind cele pamantii. Practic, un spatiu functional si minimalist. Ori, poti opta pentru un design Feng Shui, daca te pasioneaza acest stil. Nu trebuie neaparat sa utilizezi decoratiuni chinezesti, ci doar sa tii cont de regulile Feng Shui.

Cert este ca pentru orice stil de amenajare ales poti gasi birouri ieftine si practice. Trebuie doar sa tii cont ca acesta sa corespunda criteriilor tale si sa se potriveasca intregului cadru. Iluminarea biroului Se stie ca lumina naturala stimuleaza productivitatea si creativitatea si amplifica senzatia de spatiozitate. Asadar, incearca sa amplasezi biroul, daca spatiul iti permite, in dreptul unei ferestre. De asemenea, pentru a beneficia si de mai multa lumina naturala, instaleaza o lucarna pe acoperis. Pentru momentele zilei in care soarele bate cu putere si simti ca nu poti lucra eficient din cauza acestui detaliu, apeleaza la rulourile de ferestre, pentru protectie impotriva razelor soarelui.

De asemenea, pentru noptile in care ai de lucru, ideala este o lampa cu intensitate reglabila a luminii. Insa, poti alege si aplice si veioze care sa se potriveasca design-ului si care sa lumineze suficient spatiul. Ideal este sa se foloseasca mai multe surse de iluminat, cu intensitati diferite, pentru ca straturile de lumina sa se suprapuna. Daca este amenajata creativ si practic, mansarda poate fi transformata intr-un dormitor romantic, o camera de lectura, ori un birou in care sa nu te mai deranjeze nimeni. In cazul in care iei in considerare amenajarea unui spatiu de lucru in mansarda, ai grija sa iti amplasezi biroul in dreptul unei ferestre, pentru a beneficia de lumina naturala. De asemenea, nu incarca spatiul cu multe obiecte de decor si alege sa zugravesti peretii in culori care stimuleaza creativitatea.

