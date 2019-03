Ioan Boiciuc, staretul Manastirii Cotmeana din Judetul Arges, s-a enervat pentru ca se vorbea in biserica, motiv pentru care si-a amenintat enoriasii, sustinand ca nu se teme de reclamatii.



"(...) dobitoci. Mergeti, fratilor, in padure si puneti-va streangul si la revedere, ca va asteapta Iadul, oricum! Deci, la Cotmeana nu se vorbeste in biserica! Fiti atenti ca va dau si peste bot si va scot dintii. Si reclamati-ma, ca de ala mi-e frica! In rest, nu ma intereseaza de nimeni.

Jucati-va cu mine! N-aveti un preot de Doamne-ajuta! Toti sunt niste nenorociti! Foarte rar se gaseste unul de Doamne-ajuta. Bagati-va mintile in cap! Nu va place ce va invat, va rog sa nu veniti aici! Eu stiu sa slujesc si singur", a spus parintele, citat de adevarul.ro.

