Mihai Radoi (36 de ani), fratele selectionerului nationalei U21, Mirel Radoi, a murit vineri in urma unui stop cardio-respirator. Pe 11 februarie, el a incercat sa se sinucida, aruncandu-se de la etajul patru al blocului in care locuia, in Drobeta Turnu Severin.





Mihai Nicusor Radoi, fratele antrenorului Romaniei Under 21, Mirel Radoi, era conectat la aparate la Casa Austria, sectie care apartine de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara, de mai bine de o luna. El a incercat sa isi ia viata pe 11 februarie dupa ce s-ar fi certat cu sotia, cu care era in divort. Vineri dimineata, barbatul in varsta de 36 de ani a incetat din viata. „Din pacate, a decedat in cursul acestei dimineti, in urma unui stop respirator in urma unei insuficiente multiple de organe”, a confirmat Marius Craina, directorul Spitalului Judetean Timisoara.

